В Беларуси пройдут сильные дожди, грозы, ночью возможны заморозки

Новости Беларуси. Непривычно для мая. Неустойчивая погода с ночными заморозками ожидается в Беларуси на этой неделе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже сегодня на большей части страны пройдут дожди, ночью по северо-западу, днем местами по стране с мокрым снегом. В отдельных районах выпадут сильные осадки. Днем по юго-востоку возможны грозы. В некоторых районах – сильный порывистый ветер.

Влияние оказывают атмосферные фронты Западной Европы. Максимальная температура воздуха днем будет до + 11 градусов, по юго-востоку до +18, местами по Гомельской и Могилевской областям – до +19-22°C.