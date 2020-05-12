В Беларуси пройдут сильные дожди, грозы, ночью возможны заморозки
Новости Беларуси. Непривычно для мая. Неустойчивая погода с ночными заморозками ожидается в Беларуси на этой неделе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Уже сегодня на большей части страны пройдут дожди, ночью по северо-западу, днем местами по стране с мокрым снегом. В отдельных районах выпадут сильные осадки. Днем по юго-востоку возможны грозы. В некоторых районах – сильный порывистый ветер.
Влияние оказывают атмосферные фронты Западной Европы. Максимальная температура воздуха днем будет до + 11 градусов, по юго-востоку до +18, местами по Гомельской и Могилевской областям – до +19-22°C.
Жара ожидается в Беларуси в конце мая
В Беларусь идёт жара. В конце мая в некоторых областях страны столбик термометра поднимется до +29. В среднем, дневная температура в мае составляет +18 +21.
К слову, самым холодным был май 1980 года. Средняя температура на протяжении месяца не превышала +9, рассказали в программе «Плюс-минус».