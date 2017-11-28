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В Беларуси работа на дому будет узаконена

28.11.2017 - 14:59

Новости Беларуси. Возможность работать дистанционно будет закреплена изменениями в Трудовой кодекс. Проект документа готовит профильное ведомство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом 28 ноября сообщил заместитель министра труда и социальной защиты Александр Румак на международной научно-практической конференции. Молодые ученые из Беларуси, России, Азербайджана и Украины, представители ООН и правительства собрались в Минске, чтобы обсудить вопросы социальной сферы. Эксперты обменяются мнениями по вопросам увеличения рождаемости и продолжительности жизни, обсудят положение дел на рынке труда.

Елена Касько, заместитель представителя ЮНФПА в Республике Беларусь:
На протяжении трех лет мы реализуем совместно с Министерством труда и социальной защиты при поддержке Российской Федерации очень большой комплексный проект, который поддерживает демографические сообщества. И мы надеемся, что наращивание потенциала национального в области демографии в Беларуси будет позитивно сказываться на политике.

Александр Румак, заместитель министра труда и социальной защиты Республики Беларусь:
Участие молодых исследователей поможет нам внести изменения в государственную политику, чтобы сглаживать те негативные тенденции, которые проявляются в демографической ситуации.

Социальная сфера остается приоритетом государственной политики в Беларуси. В стране многое делается для поддержки семей. Предпринятые меры уже доказали свою успешность. Напомним, впервые за долгое время в 2016 году рождаемость превысила смертность. И это одно из главных наших достижений.

В Беларуси работа на дому будет узаконена

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