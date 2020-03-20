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В Беларуси с конца января на коронавирус обследованы более 19 тысяч человек

20.03.2020 - 12:31

Новости Беларуси. Последние данные от Минздрава по ситуации с коронавирусом: на утро 20 марта в Беларуси выписали 15 пациентов, вылеченных от COVID-19,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Если пневмония вызвана коронавирусом, эта методика может помочь пациенту выжить»

Под медицинским наблюдением находятся 42 пациента с положительными лабораторными тестами. Клинических проявлений болезни у них нет. С признаками инфекции в больницах остаются 12 пациентов.

С конца января на COVID-19 в нашей стране обследованы более 19 тысяч человек. 

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В Ухане уже второй день нет новых случаев заражения COVID-19

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Новости Китая. В центре эпидемии, китайском городе Ухань, уже второй день не фиксируют местных случаев заражения коронавирусом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новые пациенты, 39 человек, у которых выявили COVID-19, прибыли из-за границы. Ещё 730 граждан, победивших болезнь, выписались из больниц.

«Если пневмония вызвана коронавирусом, эта методика может помочь пациенту выжить»

Напомним, с начала распространения заболевания в Китае число зараженных составляет почти 81 тысячу человек. Из них более 71 тысячи поправились. 