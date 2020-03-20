В Беларуси с конца января на коронавирус обследованы более 19 тысяч человек

Новости Беларуси. Последние данные от Минздрава по ситуации с коронавирусом: на утро 20 марта в Беларуси выписали 15 пациентов, вылеченных от COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Если пневмония вызвана коронавирусом, эта методика может помочь пациенту выжить»

Под медицинским наблюдением находятся 42 пациента с положительными лабораторными тестами. Клинических проявлений болезни у них нет. С признаками инфекции в больницах остаются 12 пациентов.

С конца января на COVID-19 в нашей стране обследованы более 19 тысяч человек.