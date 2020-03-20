В Беларуси с конца января на коронавирус обследованы более 19 тысяч человек
Новости Беларуси. Последние данные от Минздрава по ситуации с коронавирусом: на утро 20 марта в Беларуси выписали 15 пациентов, вылеченных от COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
«Если пневмония вызвана коронавирусом, эта методика может помочь пациенту выжить»
Под медицинским наблюдением находятся 42 пациента с положительными лабораторными тестами. Клинических проявлений болезни у них нет. С признаками инфекции в больницах остаются 12 пациентов.
С конца января на COVID-19 в нашей стране обследованы более 19 тысяч человек.
В Ухане уже второй день нет новых случаев заражения COVID-19
Новости Китая. В центре эпидемии, китайском городе Ухань, уже второй день не фиксируют местных случаев заражения коронавирусом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новые пациенты, 39 человек, у которых выявили COVID-19, прибыли из-за границы. Ещё 730 граждан, победивших болезнь, выписались из больниц.
«Если пневмония вызвана коронавирусом, эта методика может помочь пациенту выжить»
Напомним, с начала распространения заболевания в Китае число зараженных составляет почти 81 тысячу человек. Из них более 71 тысячи поправились.