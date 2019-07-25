В Беларуси снова лето. На выходных будет до +28°С и кратковременные дожди
Новости Беларуси. Теплая погода возвращается на территорию Беларуси.
По информации Белгидромета, уже в пятницу, 26 июля, на территории страны ожидается до 25°С тепла. В Брестской и Гомельской областях в первой половине дня возможны кратковременные осадки. Также днем в отдельных районах ожидаются грозы.
В субботу, 27 июля, в Беларуси будет еще теплее: температура воздуха будет колебаться от +22°С до +28°С. Местами по стране возможны недолгие дожди.
В воскресенье, 28 июля, воздух прогреется до +29°С. Днем на территории Беларуси возможны грозы. Также сообщается, что ночью и утром в воскресенье вероятен слабый туман.
Потери урожая, сорванные крыши. Сильный град и снег обрушились на Мядельщину
Новости Беларуси. Зимний пейзаж в середине лета. Последствия непогоды ликвидируют в Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Сильные дожди с градом прошли на Мядельщине. Наиболее пострадал Будслав, где за несколько минут подворья и огороды покрылись снегом.
Сельские жители подсчитывают потери урожая. Не повезло и нескольким зданиям – сильным ветром сорвало крыши. Очевидцы сообщают и о граде на Пуховщине. На месте работают спасатели.