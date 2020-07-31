В Беларуси убрано 30% посевных площадей
Новости Беларуси. 30 % убранных площадей и общий намолот почти 2,5 миллиона тонн. С таким результатом встретили 31 июля аграрии Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сейчас за их работой наблюдает вся страна. На кону – продовольственная безопасность.
Урожайность зерновых в 2020 году значительно выше прошлогодней и составляет 38,3 центнера с гектара. Почти половину площадей убрали в Бересткой и Гомельской областях. Прибавляют по мере вызревания хлебов и остальные регионы.
Рекордсменом по намолотам с гектара остается Гродненская область: почти 50 центнеров.
Аграрии Беларуси намолотили более 2 млн тонн зерна
Новости Беларуси. Аграрии Беларуси перешагнули 2-миллионный рубеж по намолоту зерновых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Самый большой вклад в общий каравай к 30 июля внесли хлеборобы Брестского региона – 580 тысяч тонн.
К полумиллионной отметке приближаются хозяйства Минской и Гомельской областей. В Гродненской собрано 510 тысяч тонн зерна.
Белорусские аграрии в 2020 году ожидают собрать рекордный урожай зерновых
Высокая урожайность позволяет рассчитывать на рекордный намолот. С учетом кукурузы в Беларуси планируют собрать 9,5 миллионов тонн. В полях работают 8,5 тысяч комбайнов, задействовано более 2 тысяч сушильных комплексов. Сейчас важен лишь каждый погожий день. Собрать хлеб без потерь – главная задача аграриев.