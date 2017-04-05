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В Беларуси уничтожили последние противопехотные мины

05.04.2017 - 16:44

Новости Беларуси. Беларусь выполнила свои обязательства по Оттавской конвенции. Один из пунктов соглашения – уничтожение противопехотных мин. 5 апреля последний из образцов типа ПФМ-1 был уничтожен в Гомельской области.

Эти боеприпасы широко использовались во второй половине прошлого века: американцами во Вьетнаме, советскими войсками в Афганистане. Кассеты с минами сбрасывались с самолетов или доставлялись на место ракетами. Часто из-за их пластикового корпуса дети принимали мины за игрушки. Жертвы этого оружия чаще всего оставались инвалидами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Кураков, начальник инженерных войск Вооруженных Сил Республики Беларусь:
Данный тип боеприпасов, срок хранения которых определен в 10 лет изготовителем давно истек. Поэтому они не отвечали требованиям безопасности.

Андреа Викторин, глава представительства Европейского союза в Республик Беларусь:
ЕС заинтересован в уничтожении и запрете противопехотных мин. Поэтому для нас это очень важный проект. Мы поддерживаем, что Беларусь присоединилась к Оттавской конвенции.

На территории Беларуси эти мины никогда не использовались, но на базах с советских времен оставалось почти 3,5 миллиона таких боеприпасов. Помощь в утилизации нашей стране оказал Европейский союз, затратив на это порядка 4 миллионов евро.

В Беларуси уничтожили последние противопехотные мины

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