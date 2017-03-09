новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

В Беларуси упрощены санитарные нормы для объектов общепита

09.03.2017 - 09:32

Новости Беларуси. В Беларуси стали проще санитарные нормы для объектов общепита. Основные изменения касаются правил приготовления продуктов.

В частности, в предыдущей редакции норм отмечалось, что разделка мяса, птицы, обработка сырых клубней допускается только в отдельных специальных помещениях. В новом документе данное ограничение снято в отношении работы с мясом птицы.

Упрощены требования и к посуде: теперь допускается любой материал, разрешенный к применению при контакте с пищевыми продуктами. Также владелец кафе и ресторана сам определяет количество моечных ванн – раньше их число было строго регламентировано, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси упрощены санитарные нормы для объектов общепита

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Программа «Женщины в бизнесе»: бизнес-леди в Беларуси получат больше возможностей развивать свое дело
Программа «Женщины в бизнесе»: бизнес-леди в Беларуси получат больше возможностей развивать свое дело
Программу помощи бизнесу обсудили в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли Беларуси
Программу помощи бизнесу обсудили в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли Беларуси
Список инвестиционных проектов хотят создать в Беларуси
Список инвестиционных проектов хотят создать в Беларуси
Модель белорусской приватизации и дебюрократизация: что обсуждали на Ассамблее деловых кругов
Модель белорусской приватизации и дебюрократизация: что обсуждали на Ассамблее деловых кругов
Владимир Карягин: мы предлагаем модель белорусской приватизации
Владимир Карягин: мы предлагаем модель белорусской приватизации
Владимир Зиновский: любая проверка должна упреждать нарушения
Владимир Зиновский: любая проверка должна упреждать нарушения
Проект «Национальной платформы бизнеса Беларуси – 2017» будет представлен на Ассамблее деловых кругов в Минске
Проект «Национальной платформы бизнеса Беларуси – 2017» будет представлен на Ассамблее деловых кругов в Минске
Бизнес-центр в Минске
Указ Президента: открыть собственный бизнес и отказаться от него в Беларуси станет проще
Все новости по теме Бизнес в Беларуси
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru