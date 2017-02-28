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В Беларуси усложняется доступ к казино: проверять игроков на входе будут по личному номеру паспорта

28.02.2017 - 20:19

Новости Беларуси. Новые правила игры. В Беларуси усложняется доступ к казино и букмекерским конторам. Теперь право ограждать человека от игры будут иметь и его близкие родственники. Раньше внести в черный список мог себя только сам игрок.

Ну, а в казино станут бдительнее: теперь здесь практически исключают вероятность доступа людей с нехорошей игровой репутацией. Проверять игроков на входе будут по личному номеру паспорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нововведения в целом усиливают контроль над игроманами. В частности, дают больше свободы его родственникам. Теперь член семьи может написать заявление в суд. О том, чтобы играющего внесли в черный список. Медики говорят: это позволит тем, кто еще не понял до конца своей проблемы, обратить на нее внимание.

Сергей Лазарев, врач-психотерапевт:
Когда это становится манией, патологическим влечением, когда человек готов ради своей страсти отдать все – тут уже не заявление надо писать, а просто экстренно спасать человека. Зависимых людей много. Игровая зависимость – одна из форм проявления зависимости.

Контролировать «блэк-лист» будут в специальном центре мониторинга азартных игр. К нему имеют доступ и казино, и букмекерские конторы. Причем, теперь ограничат не только личное присутствие в таких заведениях людей с сомнительной репутацией, но и саму возможность сделать ставку, в том числе и онлайн-способом.

Елена Гритченок, адвокат:
Перечень привязан к кассовой электронной системе, которая осуществляет контроль за деятельностью игорного бизнеса. Как только человек попадает в данный перечень, блокируются счета игровые данного физического лица.

Станет сложнее и попасть в казино. Теперь проверять игроков на входе будут по личному номеру паспорта, который не меняется при смене документа, что исключит вероятность фальши. В этом казино не сомневаются: от такого подхода выиграют все.

Василий Степанов, арт-директор казино:
Если игроку очень хочется снять с себя ограничения, то он терял паспорт, приходил с новым, и это никак не могли установить. Сейчас такое невозможно. Это большой плюс, что все стало более контролируемо.

Причем, за то, что в казино попал игрок из черного списка, само игорное заведение понесет административную ответственность. Такая норма – на что и направлен документ – смотивиурет владельцев азартного бизнеса играть по правилам.

Дмитрий Боярович, СТВ:
В Беларуси в черном списке у казино – около 30 тысяч человек. Там они находятся по своей воле. Но психологи отмечают: это лишь немногие из потенциальных жертв азарта. Ожидается, что перечень после нововведений увеличится. И как минимум вдвое.

В Беларуси усложняется доступ к казино: проверять игроков на входе будут по личному номеру паспорта

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