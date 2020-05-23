В Беларуси уточнили список документов, которые можно будет не продлевать ещё три месяца
Новости Беларуси. Министерство внутренних дел уточнило перечень всех процедур, с прохождением которых белорусы могут повременить еще три месяца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Именно подразделения этого ведомства выдают большинство справок и документов. Если срок действия их заканчивается в период с мая по август, то он продлевается автоматически еще на три месяца. Эта норма утверждена указом Президента. Всего речь идет о двух сотнях административных процедур.
Решение принималось, чтобы люди лишний раз в нынешней эпидемиологической обстановке не обращались в органы власти и придерживались принципа социального дистанцирования.
Ольга Чемоданова, официальный представитель МВД Беларуси:
Самой распространенной и востребованной для физических лиц процедурой в сфере разрешительной системы является продление срока действия разрешения на хранение и ношение гражданского оружия. К нему относится охотничье, спортивное, сигнальное и оружие самообороны. В МВД подсчитали, что с апреля по август около 2,5 тысячи человек будут иметь уже недействительные соответствующие разрешения. Срок их действия продлевается на три месяца.
Больше всего позиций касается деятельности подразделений по гражданству и миграции. К примеру, за этот период срок действия паспорта и вида на жительство закончится более чем у 83 тысяч человек.
В перечень включен широкий спектр документов и процедур по линии МВД, а именно касающихся деятельности Госавтоинспекции, подразделений по гражданству и миграции, разрешительной системы. То есть указ продлевает действие таких важных документов, как паспорт гражданина Республики Беларусь, вид на жительство, водительское удостоверение и многих других.
Указом продлеваются сроки действия выдаваемых юридическим лицам разрешений на право привлечения иностранной рабочей силы в Беларусь, лицензий на право трудоустройства за границей и ряда других документов.
Подсчитано, что в ближайшее время в Беларуси закончится срок действия прав приблизительно у 70 тысяч водителей. Все они могут отложить траты на переоформление документа на три месяца. К слову, это касается еще порядка 20 процедур относительно транспорта и дорожного движения.
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