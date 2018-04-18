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В Беларуси утвердили механизм для увеличения зарплаты бюджетникам. Какие меры предусмотрены?

18.04.2018 - 15:26

Новости Беларуси. Правительство Беларуси утвердило механизм для увеличения зарплаты работникам бюджетной сферы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На их оклады, в первую очередь, влияет тарифная ставка первого разряда. Сейчас это 34 рубля. В дальнейшем руководители организаций могут устанавливать к этому показателю повышающие коэффициенты. Резерв для роста – оптимизация структуры и численности работников в коллективе, а также экономия средств.

Напомним, что к 2020 году, как планируется, доходы бюджетников будут не ниже 80 % от средней зарплаты по стране. 

В Беларуси утвердили механизм для увеличения зарплаты бюджетникам. Какие меры предусмотрены?

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