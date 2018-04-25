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В Беларуси внесены изменения в порядок изъятия водительского удостоверения

25.04.2018 - 14:02

Новости Беларуси. Внесены изменения в порядок изъятия водительского удостоверения в Беларуси.

На сайте pravo.by было опубликовано соответствующее постановление МВД от 9 апреля 2018 №11.

Если водительское удостоверение не было изъято, а лицо, в отношении которого вынесено постановление о лишении права управления ТС, уклоняется от его сдачи, то сотрудники ГАИ проставляют отметку «Водительское удостоверение не сдано» в базе данных. К ней имеют доступ должностные лица органов внутренних дел.

Если водитель передает удостоверение, которое подлежит изъятию, для проверки, то сотрудник ГАИ оформляет его изъятие в соответствии с положениями части 3 статьи 8.9 ПИКОАП РБ. В иных случаях будет составлен акт изъятия.

В акте указываются нужные данные – дата и место составления, наименование органа, должность, фамилия, собственное имя и отчество должностного лица, составившего акт, серия и номер водительского удостоверения, основания, послужившие поводом к его изъятию.

Акт составляется в двух экземплярах. Один – для водителя, второй – для сотрудника, который принял решение об изъятии.

Фото: pravo.by

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