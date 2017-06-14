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В Беларуси впервые готовят к запуску студенческий наноспутник

14.06.2017 - 12:55

Беларусь с полным правом можно назвать космической державой. В 2012 году на орбиту был успешно выведен Белорусский космический аппарат дистанционного зондирования земли, который по сей день находится на орбите. Его вес составляет 480 килограммов. Но есть и менее габаритные «папарацци земной поверхности». Их называют – наноспутники.

Уже в нынешнем году один из таких наноспутников белорусы планируют запустить в космос. Это совместный проект Академии наук и Белорусского государственного университета.

Этот наноспутник уже назвали «студенческим». Над проектом работают около двадцати человек, в основном – участники Центра аэрокосмического образования БГУ. К примеру, Сергей Василенко разрабатывает систему стабилизации и ориентации спутника.

Работа над созданием такого наноспутника – весьма кропотливая. Команда уже создала несколько опытных образцов аппарата и провела испытания основных систем.

На орбите наноспутник в основном станет своеборазной лабораторией, где будет исследоваться воздействие космической среды на оборудование и материалы. Но данный аппарат планируют использовать не только в учебных целях, но и в научных. К примеру, он будет фотографировать Землю и измерять уровень радиации в разных точках.

Создание наноспутников при вузах – это общемировая практика. Теперь и Беларусь в числе разработчиков подобных малогабаритных аппаратов.

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