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В Беларуси впервые провели уникальную операцию по замене клапана лёгочной артерии

04.05.2018 - 18:15

Новости Беларуси. 12-летний мальчик стал первым пациентом в Беларуси, которому провели операцию по имплантации клапана легочной артерии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уникальность операции в том, что она не требует большого медицинского вмешательства. Ранее для подобных операций был необходим разрез грудной клетки, остановка сердца и применение искусственного кровообращения. Но сегодня впервые, с помощью итальянских коллег, клапан установили малоинвазивным методом на работающем сердце.

Марио Корменати, директор клиники врожденных пороков сердца у детей и взрослых (Италия):
Кондуит, то есть сосудистый протез, который раньше устанавливали пациентам, в течение времени подвергается дегенеративным изменениям. То есть он перестает выполнять свою функцию, и операцию приходится повторять снова и снова. Эта операция позволяет избежать повторной большой хирургии за счет того, что клапан вводится в уже существующий протез, расширяется там специальным баллоном и остается в позиции.

Операция прошла успешно. Пациент чувствует себя хорошо и уже готовится к выписке.

В Беларуси впервые провели уникальную операцию по замене клапана лёгочной артерии

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