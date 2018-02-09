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«В Беларуси все условия для того, чтобы создавать масштабное шоу». Ани Лорак рассказала о репетициях на «Беларусьфильме»

09.02.2018 - 00:47

Ани Лорак, певица, народная артистка Украины, в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Егор Хрусталёв:
Для меня большая честь встретиться с Вами. И я в некотором замешательстве – как к Вам, всё-таки, правильно обращаться? Как Ваши коллеги, друзья Вас называют? Каролина, всё-таки? Или для большинства Вы, естественно, Ани Лорак?

Ани Лорак, певица, народная артистка Украины:
Я думаю, чтобы упростить, давайте Ани. Потому что для зрителей я выступаю под псевдонимом Ани Лорак и, в общем-то, сегодня я пришла, как артистка к Вам в гости.

О новом шоу. «Удивительная атмосфера на площадке «Беларусьфильма» – именно там мы репетируем»

Егор Хрусталёв:
Мы ждём с нетерпением премьеры Вашего шоу. И, насколько я понимаю, первый показ будет именно в Минске. Насколько верна информация, что Вы тайно репетируете его именно в Беларуси, на «Беларусьфильме»? Что происходит и где Вы прячетесь все эти дни?

Ани Лорак:
Удивительная атмосфера на площадке «Беларусьфильма» – именно там мы репетируем. И создана в масштабе наша сцена. Здесь, действительно, лучшие специалисты. Я Вас поздравляю, что, на сегодняшний момент, в Беларуси все условия для того, чтобы создавать масштабное шоу. Мы долго искали павильоны, где бы могли развернуться, как запланировал наш режиссёр Олег Бондарчук. И вот мы решили, что это будет именно Минск. И, действительно, вся команда – около 200 человек – обслуживает это шоу, репетируют. Технические службы, балет, музыканты, цирковые номера, которые будут присутствовать. Очень много хореографии, я специально пригласила балет «Freedom», и мой балет – то есть, около 25 танцоров будет. Мы, действительно, решили, не знаю, удивить самих себя. Потому что прошлое шоу «Каролина» было достаточно масштабным и мы получили очень много наград и признаний, как лучшее шоу. Но сейчас, мне кажется, то, что будет – это результат работы, наверное, всей моей жизни.

Егор Хрусталёв:
Ани, если бы я попросил Вас назвать только одну вещь, которая будет впервые на Вашем шоу. Неважно: песня, сценическое какое-то воплощение, какой-то удивительный трюк. Но один.

Ани Лорак:
Вот один, первый – то, что мне очень сложно даётся – это движущая сцена, которая переворачивается вот на 360 градусов. На ней я пою, на ней я перемещаюсь без единой страховки, при этом находясь на каблуках в 12 сантиметров. Для меня это сложно. Потому что я думала, что я – певица, надо только петь. А здесь режиссёр просто поставил такую задачу, что вот, действительно, удивить зрителя. И я сама удивляюсь каждый раз, когда выхожу – как это у меня получается?

«Я не делала ни одной пластической операции»

Егор Хрусталёв:
Вы помните, наверное, произведение «Портрет Дориана Грея». Там такая метафора зашита в том, что все отрицательные поступки отражались не на лице человека, а на его портрете. Вы знаете, я готовился к нашей встрече. Больше всего упоминаний в Интернете связанны, опять-таки, скажем, со скандалами, тем, как радикалы относятся к Вашим выступлениям в России, и с возможными пластическими операциями. Как Вы к этому относитесь? Насколько это допустимо, влияет ли это на характер человека потом?

Ани Лорак:
Я не делала ни одной пластической операции. Слава Богу, пока пользуюсь тем, что дала природа, мои родители. И думаю, что к тому моменту, когда это случится – я имею в виду, когда надо будет что-то делать – может, что-нибудь придумают, какие-нибудь крема, какие-то массажи, какие-то таблетки. Глотнул – и уже сразу у тебя всё исправилось. Поэтому понятно, что зависть с успехом идёт всегда рядом. И я просто не реагирую, я стараюсь… У меня есть, чем заняться, вообще, в жизни. Жизнь очень красочная и насыщенная у меня. А относительно, вообще, любых скандалов вокруг моего имени, каких-то сплетен – ну, что поделаешь? Я могу сказать спасибо этим людям, потому что они неравнодушны ко мне, раз я привлекаю их внимание. Это – раз. Второе – мне кажется, что каждый выполняет какую-то свою роль. То есть, я вдохновляю, делаю, наверное, их жизнь более интересной. У них есть, о чём поговорить, в конце концов. Собаки лают - караван идёт. Ты должен просто понимать, что публичная профессия предполагает сразу такое внимание. Иначе – сиди дома. То есть, будут люди, которые будут тебя порицать, будут люди, которые тебя будут поддерживать. Поэтому надо благодарить и тех, и других. И идти вперёд.

«Каждый украинец сегодня испытывает просто потрясение от того, какой уровень жизни, какой курс страны»

Егор Хрусталёв:
Я не буду задавать вопросы, связанные, скажем, с политикой. Но, в любом случае, происходит то, что бесконечное количество публикаций, которые Вас просто обвиняют или обижают за то, что Вы много гастролируете за пределами Украины. И, если я спрошу так: то, что Вам непросто сейчас – это мягко сказано?

Ани Лорак:
Ну, конечно, непросто. Как может быть просто, когда в твоей стране происходит такое. Это – моя боль. Я считаю, что каждый украинец сегодня испытывает просто потрясение от того, какой уровень жизни, какой курс страны, всё остальное. Но просто это  не наши, скажем так, темы. Потому что я – не политик, я – артист.

Егор Хрусталёв:
А за Ваш счёт очень многие хотят…

Ани Лорак:
Да, естественно. Особенно эти все политические организации, когторые считают: «Вот бы попиариться классно». Потому что я, действительно, являюсь народной любимицей уже более 20 лет, ставшая народной артисткой после «Евровидения» в 2008 году. И они вот просто почувствовали, что: «Вот, она из народа». Я из простой семьи. Более того, с очень непростым детством, которое провела в интернате. И, в общем-то, я этот успех своим трудом достигла. И эту любовь, и признание людей. Потому что не было папы-мамы, это всё – трудом, лишениями какими-то, через преодоление трудностей.

О детстве. «Носила заштопанные брючки моего брата. Но было же весело!»

Егор Хрусталёв:
Ани, для большинства людей детство – самое счастливое время. Но то детство, которое было у Вас – Вы много об этом рассказывали в интервью – вот внешне не назовёшь счастливым. Хотя, любой человек своё детство вспоминает, всё-таки, с улыбкой. У Вас было горькое воспоминание о своём детстве? Или, всё-таки, это было счастье?

Ани Лорак:
У меня было счастье. Почему? Потому что дети – они же воспринимают мир эмоционально. Ну да, у меня не было одежды хорошей. То есть, я носила заштопанные брючки моего брата. Или нам в интернате выдавали эту одежду. Но было же весело! Не хватало еды – ну, картошку нашёл. Мы пекли эту картошку в костре, кукурузу там. Срывали эти яблоки. То есть, в детстве воспринимаешь всё… Ты не знаешь, как могло бы быть, поэтому тебе всё нормально. Ты не знаешь, как это – достаток. Потому что ты в нём не был. И когда ты уже вырастаешь, становишься взрослым человеком и понимаешь, что, в принципе, есть условия, которые должны быть у ребёнка. И тогда ты начинаешь как-то сравнивать или сопоставлять. И уже, естественно, для своего ребёнка стараешься сделать всё самое лучшее.

О клипе «Мой новый бывший». «Открою секрет – были девочки, которые выполняли роль лежащей руки»

Егор Хрусталёв:
У Вас такой удивительный клип сейчас вышел – «Мой новый бывший». Там непосредственно Ани Лорак несколько в кадре. В каждом плане. Я, как телевизионщик, технически представляю, как это снимается. Но там есть несколько планов, где у Вас там, скажем, рука на плече, чья-то красивая нога – наверное, Ваша.

Ани Лорак:
Да.

Егор Хрусталёв:
Но были ли там хоть немножко дублёрши? Или, всё-таки, везде только Вы?

Ани Лорак:
Это, как Вы видите, везде я там в кадре. Но тот способ, которым мы снимали, конечно, открою Вам секрет – были девочки, которые были такого же телосложения, которые выполняли роль лежащей руки. А потом становилась я и повторяла. И потом это всё вот так клеилось. Это просто невероятный труд в монтаже. Около двух месяцев постпродакшн был, работа именно над этой видеоработой Алана Бадоева. Но сегодня я могу сказать, что это – одна из моих самых технологических и сложных, и актёрских работ. Потому что ведь каждая героиня несла какой-то свой характер. Если Вы заметили, не было девочек, которые бы повторялись по лицу. И он мне ставил задачи, как режиссёр актрисе: «Сейчас ты – брошенная парнем. А сейчас ты – алкоголичка. Здесь ты – невротичка».

Егор Хрусталёв:
Не знаю, как Вы можете алкоголичку сыграть.

Ани Лорак:
Это же - искусство. Мы все играем и понятно, что…

О предательстве. «Садишься на стульчик и хочешь опереться, а там спинки нет, и ты просто падаешь»

Егор Хрусталёв:
Про игру тогда. У Вас такое количество песен, связанных по сюжету с расставанием, с переживанием, с неразделённой любовью. Знаете, по Станиславскому, когда человек играет, это – «я в предлагаемых обстоятельствах». Но, с другой стороны, что Вы делаете? Вы достаёте из себя свои собственные эмоции, связанные с неразделённой любовью? Я у Вас, кстати, в прошлый раз спрашивал, была ли у Вас неразделённая любовь. Вы сказали, что не было ни разу. Что, как правило, в Вас влюблялись. Вы свои собственные эмоции достаёте? Или играете?

Ани Лорак:
У меня не было неразделённой любви, но было предательство. Как бы, ты чувствуешь любовь, но в какой-то момент тебя просто предают. Вот такое было. Когда ты садишься на стульчик и хочешь опереться, а там спинки нет, и ты просто падаешь. Хотя, только что о на там была. Кто-то её так быстро, чтобы тебе было побольнее. Ну, такая жизнь. И, конечно, что говорить: было предательство, было больно, были какие-то эмоциональные моменты, которые я переживала, и сегодня у меня есть возможность это вкладывать в материал музыкальный. Поэтому он звучит достоверно и люди чувствуют эти эмоции. Когда я говорю о боли, я знаю, о чём я говорю.

Егор Хрусталёв:
Как Вы считаете, вот есть женщины, которые считают мудростью простить измену. Есть те, которые никогда этого не переживут. Вы больше на кого похожи?

Ани Лорак:
Я считаю, что нужно любить человека. Если человек уже, как сказать – переступает какие-то грани, наверное, что-то уже утеряно, что-то уходит или что-то не так. Может, что-то нужно менять.

«Любовь – это ключ к развитию собственному»

Егор Хрусталёв:
У вас такая удивительная цитата есть. В одном из Ваших интервью Вы тоже процитировали какую-то психологическую книжку…

Ани Лорак:
Да, я их обожаю, эти книги.

Егор Хрусталёв:
«Любовь – это лучшая молитва».

Ани Лорак:
Да.

Егор Хрусталёв:
Вы можете немножко пояснить ситуацию. Потому что молитва – это обращение. Это – какой-то разговор, какая-то просьба к небесам или там к Всевышнему. А вот любовь – это чувство. Это, вроде бы – не разговор. Как Вы понимаете – «Любовь – это лучшая молитва»?

Ани Лорак:
Любовь – это энергия, которую ты отдаёшь. И в ней ты становишься лучше. И мне кажется, только в отношениях человек может развить все свои способности. И улучшить свою душу в своих качествах. Поэтому любовь – это ключ к развитию собственному, к здоровью, к красоте, уверенности в себе. Ведь, когда  нас любят, мы не хотим разрушать. Мы, наоборот, хотим и помочь кому-то…

Егор Хрусталёв:
Как Вам такая мысль: жизнь слишком длинна только для одной любви?

Ани Лорак:
Для одного человека?

Егор Хрусталёв:
Для одной любви. Что их в жизни должно быть много, несколько. Одна за одной.

Ани Лорак:
Не знаю, не думаю, что это правильно. Это, скорее, какая-то потребительская такая философия. Сегодня съел одно блюдо, завтра другое.

Егор Хрусталёв:
Может, не всем везёт?

Ани Лорак:
Я думаю, что это, всё-таки, тонкая тема. Потому что это всё индивидуально.

О дочке. «Никто не может уйти из дома, не обнявшись, не поцеловавшись»

Егор Хрусталёв:
Я хотел о Вашей дочке спросить. Такая удивительная история, что к Вам даже обратились её воспитатели, что она постоянно всех обнимает. «Ты пойми, так нельзя делать с чужими людьми, которых ты видишь впервые». Она мне отвечает: «Мама, что же мне делать? Я ведь так люблю людей». Что там у вас в семье происходит?

Ани Лорак:
Это, как раз – ответ на Ваш вопрос, что любовь – это лучшая молитва. Мы обнимаемся каждое утро, целуемся, желаем друг другу хорошего дня. Никто не может уйти из дома, не обнявшись, не поцеловавшись.

Егор Хрусталёв:
Вы же понимаете, что Вы – нетипичная мама, всё-таки? Вас очень много нет дома.    

Ани Лорак:
Уж так случилось, ребёнок не виноват, что такая вот у него семья получилась. Но на привыкла.  Я же уходила с самого детства. То есть, ей уже было, помню, 5 месяцев – я уже поехала на концерт. То есть, кормила ребёнка, потом уже вот…

Егор Хрусталёв:
Вы не пели колыбельные?

Ани Лорак:
Конечно, да.

Егор Хрусталёв:
У нас программа выходит поздно вечером, я хочу воспользоваться возможностью и попросить Вас напеть две строчки колыбельной, которую Вы пели своей дочери.

Ани Лорак:
Спят усталые игрушки, книжки спят. Одеяла и подушки ждут ребят.

Егор Хрусталёв:
Я думаю, что большинство наших телезрителей сейчас с большим удовольствием…

Ани Лорак:
Малыши, всем спать!

Егор Хрусталёв:
После такой фразы, вряд ли, они спокойно будут спать. Большое спасибо за Ваше время, за Ваш визит в Минск. Мы обязательно все вместе придём на Ваше шоу. И мы очень гордимся, что эта премьера произойдёт именно в Беларуси.

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