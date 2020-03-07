В Беларуси вылечен первый пациент, у которого диагностировали коронавирус
Новости Беларуси. В Беларуси вылечили первого пациента с диагнозом коронавирус. Это студент из Ирана (именно он был первым пациентом в нашей стране, у которого диагностировали опасное заболевание), сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сейчас он чувствует себя удовлетворительно.
«Никаких показаний у меня нет до сих пор». Заражённый студент БНТУ опубликовал обращение
По мировым подходам больных коронавирусом выписывают после 14 дней с момента установления диагноза и после двух отрицательных лабораторных тестов. Поэтому студента из Ирана отпустят из больницы только в конце следующей недели.
Все шесть пациентов с диагнозом коронавирус чувствуют себя хорошо. Признаков заболевания нет. Их медицинское обследование продолжается. После двухнедельного карантина и двух отрицательных тестов их тоже выпишут.
МИД Беларуси: из-за коронавируса ограничения для туристов ввели в 30 странах
Новости Беларуси. МИД Беларуси напоминает про ограничения для туристов из-за коронавируса. Меры введены в 30 странах. Перед поездкой во внешнеполитическом ведомстве рекомендуют изучить правила въезда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
За подробной информацией о характере и сроках ограничений необходимо обращаться в соответствующие дипломатические представительства.
ВОЗ: распространение коронавируса вряд ли прекратится к лету
Для каждой конкретной страны ограничительные меры разные. К примеру, все международные рейсы из Ашхабада перенаправляются в аэропорт Туркменабада. Там пассажиры в обязательном порядке сдают тест на COVID-19. Процедура может занимать до шести часов.