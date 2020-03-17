В Беларуси за прошедшие сутки не было выявлено ни одного нового случая коронавируса
Новости Беларуси. За прошедшие сутки не было зафиксировано ни одного нового случая коронавируса в Беларуси.
Об этом сообщил министр здравоохранения Владимир Караник. Его слова приводят в официальном Telegram-канале ведомства.
Министр также отметил, что часть пациентов готовится к выписке – у них получены первые отрицательные тесты.
Сейчас обсуждается тема введения дополнительных мер. Они будут связаны с недопущением завоза инфекции в Беларусь.
Владимир Караник:
Мы понимаем, что у наших соседей ситуация не очень хорошая, поэтому мы дополнительно минимизируем риски завоза к нам.
Министр здравоохранения: В ситуации с коронавирусом у нас есть планы А, В, С, D. Мы пока находимся на плане А (читать далее).
17 марта страновой офис ВОЗ выступил с заявлением в отношении коронавируса. Организация озабочена быстрым распространением COVID-19 в мире и негативным социально-экономическим воздействием на общества и страны.
ВОЗ поддерживает усилия стран по сдерживанию передачи и предотвращению распространения инфекции, выражает солидарность и поддерживает меры, которые предпринимаются в Беларуси для борьбы с коронавирусом.
«На данном этапе, при отсутствии в стране не контролируемое передачи инфекции среди населения, меры, предпринимаемые Беларусью основаны на оценке существующих рисков и соответствуют рекомендациям ВОЗ», – отмечается в заявлении.
Консул посольства Беларуси в России: транзит возможен только через два аэропорта
Новости Беларуси. Ночью с 17 на 18 марта Россия закрывает границу с Беларусью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
«Потери, конечно, будут большие». Как люди реагируют на закрытие белорусско-российской границы
Мы получили комментарий консула посольства Беларуси в России Александра Суворова, который ответил на ряд вопросов, в частности о том, что делать работающим в России белорусам в связи с принятыми мерами.
Александр Суворов, консул посольства Беларуси в России:
Транзит возможен только через два аэропорта – это «Домодедово» и «Шереметьево» – и при наличии билета, который есть у граждан в рамках одного аэропорта. И здесь вопрос касается именно транзита, возвращения в Республику Беларусь.
Мы ожидаем в конце рабочего дня сегодня официальную информацию от МИДа Российской Федерации, поскольку МИД Российской Федерации эту информацию согласовывает с пограничной службой ФСБ России.