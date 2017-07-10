В бельгийской столице проходит акция протеста против терроризма

Новости Бельгии. На улицы города вышли десятки человек. Мероприятие проходит в рамках европейского марша мусульман против боевиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Митинг был организован еще в 2016 году после серии терактов в Брюсселе, и теперь он периодически проходит по мировым столицам.

Напомним, 22 марта 2016 года прогремели сразу два мощных взрыва в международном аэропорту. Еще одна бомба взорвалась в вагоне метро. В результате терактов погибли более 30 человек, еще свыше 300 получили ранения разной степени тяжести.