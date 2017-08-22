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В белорусские леса пришел жук-короед: чем он опасен и как бороться с вредителем?

22.08.2017 - 10:23

В белорусские леса пришел жук-короед: чем он опасен и как бороться с вредителем? Подробнее – в интервью телеканала СТВ с начальником управления лесного хозяйства Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь Николаем Юревичем.

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