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В Белорусской федерации кикбоксинга и таиландского бокса подвели итоги работы за 2016 год

16.03.2017 - 08:53

Новости Беларуси. Равнение на лучших и только на них. В Белорусской федерации кикбоксинга и таиландского бокса в преддверии национального чемпионата подвели итоги работы за 2016-й год. На традиционном чествовании были отмечены те люди, которые внесли наибольший вклад в популяризацию муай-тай в Беларуси и за ее пределами.

Достойных кандидатов на победу было уйма. Тут и бойцы, и их тренеры, и спортивные функционеры. Все они своим ежедневным трудом помогали поддерживать реноме нашей страны как одной из сильнейших держав на планете.

Сотрудник телеканала СТВ признан победителем в номинации лучший тележурналист. Топовыми бойцами ушедшего сезона названы Дмитрий Валент и  Елена Лешкевич. Михаил Степанов отмечен как сильнейший тренер, а самым компетентным судьей стал Юрий Варакса, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Елена Лешкевич, лучший боец Беларуси:
Очень приятно, что оценили все старания, все силы, которые были вложены в прошлом году. Благодарна всем своим тренерам. Это Александру Владимировичу Григорову, Степанову Михаилу Николаевичу за то, что вложили в меня столько сил, энергии. Благодарна господу за то, что помог мне победить и на чемпионате мира, и на чемпионате Европы.

Анатолий Симончик, первый заместитель председателя Белорусской федерации кикбоксинга и таиландского бокса:
Я хочу пожелать просто не отчаиваться, идти своим путем. Рано или поздно каждого приз ждет. Кто-то получит в этом году, кто-то – в следующем. Это зависит от человека. Выигрывайте все и приз вас обязательно найдет.  

Почивать на лаврах бойцам некогда. Уже 16 марта в Минске стартует чемпионат Беларуси, поэтому всех сегодняшних лауреатов можно будет увидеть в деле. Национальный старт станет отборочным перед мировым форумом, который пройдет в нашей стране с 3 по 12 мая.

В Белорусской федерации кикбоксинга и таиландского бокса подвели итоги работы за 2016 год

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