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В Березино после домашних родов умерла мать и две девочки: у женщины остался 6-летний сын

29.09.2017 - 17:36

Новости Беларуси. Мать и двое детей умерли после домашних родов в Березино. Следственный комитет устанавливает все обстоятельства происшествия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это случилось 28 сентября. В больницу попала женщина, спасти ее не удалось. Позже выяснилось, что она родила двоих детей, которые также погибли.

Татьяна Белоног, официальный представитель управления Следственного комитета Республики Беларусь:
Сейчас в рамках доследственной проверки выясняются обстоятельства произошедшего, опрашиваются родственники, знакомые, соседи, а также собирается характеризующий материал о семье.

Следствием назначен ряд судебно-медицинских исследований, в том числе по установлению причины смерти женщины и ее новорожденных детей, а также являлись ли они живорожденными и доношенными.

Женщина не состояла на учете у гинеколога и ранее не обращалась за медицинской помощью. Проживала она вместе с супругом и шестилетним сыном.

Ее госпитализировали принудительно (подробности трагедии).

В Березино после домашних родов умерла мать и две девочки: у женщины остался 6-летний сын

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