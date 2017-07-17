новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

В Березино при пожаре в частном доме погиб спасатель

17.07.2017 - 10:30

Новости Беларуси. Обстоятельства трагического инцидента выясняют в Березино. При пожаре взорвался газовый баллон, в результате чего погиб спасатель, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ночью в городе горел частный дом. Когда расчет прибыл на место, полыхала веранда. В момент взрыва прапорщик внутренней службы Дмитрий Неборский был на позиции ствольщика и находился в непосредственной близости от здания. Взрывной волной его отбросило на несколько метров. Коллеги обнаружили спасателя без сознания и до приезда медиков пытались реанимировать. Он был доставлен больницу, но спасти не смогли.

В Березино при пожаре в частном доме погиб спасатель

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Взрыв газа в жилом доме в Киеве: погибли два человека
Взрыв газа в жилом доме в Киеве: погибли два человека
Взрыв на газопроводе в Китае: погибли 5 человек, около 100 ранены
Взрыв на газопроводе в Китае: погибли 5 человек, около 100 ранены
Взрыв на автозаправке в Кыргызстане: погибли отец с ребенком
Взрыв на автозаправке в Кыргызстане: погибли отец с ребенком
Власти Волгоградской области о взрыве: рабочие повредили газовую трубу, пытаясь незаконно подключиться к водопроводу
Власти Волгоградской области о взрыве: рабочие повредили газовую трубу, пытаясь незаконно подключиться к водопроводу
16 квартир полностью разрушены: в Волгограде от взрыва газа обрушился подъезд дома
16 квартир полностью разрушены: в Волгограде от взрыва газа обрушился подъезд дома
Уголовное дело возбуждено по факту взрыва газа в поселке Веселовка Калининградской области
Уголовное дело возбуждено по факту взрыва газа в поселке Веселовка Калининградской области
При строительстве железнодорожного тоннеля и взрыве газа в Китае погибли 12 человек
При строительстве железнодорожного тоннеля и взрыве газа в Китае погибли 12 человек
Увеличилось число жертв обрушения в жилого дома в Польше
Увеличилось число жертв обрушения в жилого дома в Польше
Все новости по теме Взрыв газа
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru