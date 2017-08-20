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В Берлине 800 неонацистов почтили память Рудольфа Гесса – соратника Гитлера

20.08.2017 - 17:09

Новости Германии. По берлинскому округу Шпандау промаршировали неонацисты. 800 человек собрались в германской столице, чтобы почтить память одного из соратников Гитлера – Рудольфа Гесса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он умер 30 лет назад в тюрьме, где отбывал за содеянные преступления против человечности пожизненный срок после Нюрнбергского трибунала.

Акция вызвала в Берлине большой резонанс. Дорогу неонацистам перекрыли порядка 1000 антифашистов. И хотя порядок охраняли многочисленные полицейские, без столкновений между противниками не обошлось.

В Берлине 800 неонацистов почтили память Рудольфа Гесса – соратника Гитлера
Неонацисты собрались почтить память Рудольфа Гесса – одного из соратников Гитлера
Фото. Неонацисты собрались почтить память Рудольфа Гесса – одного из соратников Гитлера
Неонацисты собрались почтить память Рудольфа Гесса – одного из соратников Гитлера
Фото. Неонацисты собрались почтить память Рудольфа Гесса – одного из соратников Гитлера

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