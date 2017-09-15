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В Биле прошла жеребьевка встречи плей-офф мировой группы Кубка Дэвиса между командами Швейцарии и Беларуси

15.09.2017 - 00:52

Новости Беларуси. В Биле прошла жеребьевка встречи плей-офф мировой группы Кубка Дэвиса между командами Швейцарии и Беларуси, сообщили в программе «СТВ-спорт».

Итак, первыми на корт сегодня выйдут Генри Лааксонен и наш Ярослав Шило. Затем настанет черед Марко Кьюдинелли и Дмитрия Жирмонта.

В субботу зрителей ждет парная встреча. Честь Беларуси будут защищать Максим Мирный и Андрей Василевский.

А завершится матч двумя одиночными поединками в воскресенье. Сперва сыграют Жирмонт и Лааксонен, после: Шило – Кьюдинелли. 

Источник фото: instagram.com/belarustennis/

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