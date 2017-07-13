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В ближайшие 5 лет на ремонт местных дорог Беларуси будут направлены сразу два финансовых источника

13.07.2017 - 21:06

Новости Беларуси. 13 июля действие указа № 240 прокомментировал Анатолий Калинин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Брестской области вице-премьер Беларуси провел прием граждан.

Анатолий Калинин, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:
Указ № 240 создает новый механизм кредитования, где мы сможем в большей мере привлечь ресурсы наших коммерческих банков, нежели бюджета. А бюджет будет субсидировать ставку по снижению кредитной нагрузки. В первую очередь, не изменятся условия кредитования многодетных семей и детей-сирот.

В правительстве Анатолий Калинин курирует в том числе строительную сферу. В ходе рабочей поездки в Брестскую область вице-премьер рассказал журналистам о развитии дорожной сети Беларуси.

Так, местные дороги получают приоритет в строительстве и ремонте.

Сегодня международные коридоры и магистрали соответствуют своему статусу, пришла очередь уделить внимание районам. При этом в ближайшие пять лет на ремонт местных дорог будут направлены сразу два финансовых источника: дорожные сборы и кредит Банка реконструкции и развития.

В ближайшие 5 лет на ремонт местных дорог Беларуси будут направлены сразу два финансовых источника

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