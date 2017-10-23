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В Бобруйске скульптура Шуры Балаганова из «Золотого теленка» начала разговаривать: видеофакт

23.10.2017 - 10:31

Новости Беларуси. В Бобруйске заговорил памятник. Отлитый в бронзе, Шура Балаганов – персонаж Ильфа и Петрова – теперь радует горожан и туристов цитатами из «Золотого теленка», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пять лет великий комбинатор молчал, потом заговорил в тестовом режиме. А сейчас – утверждают специалисты – Шуру Балаганова не испугают ни дождь, ни снег. Оборудование будет исправно круглый год. Примечательно, что собеседников скульптура не выбирает и готова общаться с каждым. Специальный датчик движения фиксирует приближающегося человека, после чего и начинает разговор.

Местные жители:
Никогда не разговаривал, но один раз прохожу – и заговорил. Удивилась и испугалась.

Неожиданно. Когда в первый раз шла, обернулась. Думаю, кто со мной разговаривает. Потом обратила внимание.

Словарный запас скульптуры настолько богат, что фразы практически не повторяются. Теперь сами жители города всерьез обсуждают, что рядом с Балагановым не хватает только Паниковского.

В Бобруйске скульптура Шуры Балаганова из «Золотого теленка» начала разговаривать: видеофакт

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