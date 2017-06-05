В Болгарии микроавтобус с нелегальными мигрантами и 16-летним водителем врезался в дерево: погибли 10 человек

Новости Болгарии. Микроавтобус с нелегальными мигрантами разбился в Болгарии. В сотне километров от столицы, Софии, машина вылетела с трассы и врезалась в дерево. Погибли 10 человек, в том числе 16-летний водитель-болгарин с криминальным прошлым и без прав, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Еще 8 человек получили травмы. Их госпитализировали. В больнице они рассказали полиции, что родом из Афганистана и Пакистана. По предварительным данным, микроавтобус перевозил их вглубь страны от турецкой или греческой границы.