новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

В больницах Варшавы и Лодзи остаются пять человек, пострадавших в аварии 25 апреля

28.04.2017 - 16:40

Новости Беларуси. Еще три жителя Гродно, которые пострадали в крупной аварии в Польше, 28 апреля доставлены домой. В больницах Варшавы и Лодзи все еще остаются пять человек.

Автобус с белорусскими туристами перевернулся на рассвете 25 апреля. Помощь врачей понадобилась 18 пассажирам. Некоторых из них в клиники доставляли на вертолете. Точные причины происшествия пока не зазываются. Известно, что автобус внезапно съехал в кювет и опрокинулся. Туристы возвращались из путешествия в Прагу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Авария в Польше

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Белорусским туристам, пострадавшим в аварии в Польше, выплатят денежную компенсацию
Белорусским туристам, пострадавшим в аварии в Польше, выплатят денежную компенсацию
«Почувствовали толчок, и в следующую минуту автобус полетел в кювет»: директор турфирмы об аварии в Польше
«Почувствовали толчок, и в следующую минуту автобус полетел в кювет»: директор турфирмы об аварии в Польше
Большинство белорусских туристов, попавших в ДТП в Польше, вернулись в Беларусь
Большинство белорусских туристов, попавших в ДТП в Польше, вернулись в Беларусь
Они ехали домой из Праги: на рассвете в Польше автобус с 43 белорусами улетел в кювет и перевернулся
Они ехали домой из Праги: на рассвете в Польше автобус с 43 белорусами улетел в кювет и перевернулся
Водитель был трезв и помнит момент аварии: подробности аварии, в которой пострадали белорусские туристы
Водитель был трезв и помнит момент аварии: подробности аварии, в которой пострадали белорусские туристы
Медики о состоянии белорусов, пострадавших в аварии в Польше
Медики о состоянии белорусов, пострадавших в аварии в Польше
Что произошло с автобусом, перевозившим белорусских туристов в Польше
Польское ТВ: незадолго до аварии люди слышали что-то похожее на взрыв
Авария возле польского населенного пункта Завада
17 белорусских туристов пострадали в аварии возле польского населенного пункта Завада
Все новости по теме Авария в Польше
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru