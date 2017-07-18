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В Борисове появилась бесплатная и первая Минской области школа пап

18.07.2017 - 18:39

Новости Беларуси. Туда приглашают родителей на специальные занятия: их проводят волонтеры, прошедшие специальную подготовку, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

На курсы «повышения родительской квалификации» на базе местного центра соцобслуживания могут прийти как молодые папы, так и взрослые.

Главное – просто хотеть лучше понять своих детей, принять более активное участие и в их воспитании.

Занятия, кстати, бесплатные. Скоро такую ​​школу откроют и в Молодечно.

Самые первые подобные заведения появились в Швеции, 20 лет назад. Там отцы во всю задействованы в «семейном процессе», наряду с женой выходят в декрет и точно знают, как поменять ребенку памперс.

В Борисове появилась бесплатная и первая Минской области школа пап

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