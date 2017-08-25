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В Бразилии 300 человек спасали кита, который выбросился на берег

25.08.2017 - 17:37

Новости Бразилии. Сложную спасательную операцию провели в Бразилии. Целые сутки на одном из пляжей добровольцы пытались сохранить жизнь молодому киту, который выбросился на берег, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Морской гигант провел под палящим солнцем много времени и, казалось, был обречен. Около 300 человек с лопатами, ведрами и другими подручными средствами копали траншею к воде. Подключили даже экскаватор. Когда работа была завершена, кит смог самостоятельно добраться до океана. В плаванье его провожали аплодисментами.
 

В Бразилии 300 человек спасали кита, который выбросился на берег
300 человек спасали кита, который выбросился на берег в Бразилии
Фото. 300 человек спасали кита, который выбросился на берег в Бразилии
300 человек спасали кита, который выбросился на берег в Бразилии
Фото. 300 человек спасали кита, который выбросился на берег в Бразилии
300 человек спасали кита, который выбросился на берег в Бразилии
Фото. 300 человек спасали кита, который выбросился на берег в Бразилии

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