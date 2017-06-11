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В Бремене сгорел центр для размещения беженцев: пострадали около 37 человек

11.06.2017 - 16:11

Новости Германии. В немецком городе Бремен сгорел центр размещения беженцев. От стихии пострадали порядка 37 человек, в том числе и дети. Медики оказывали необходимую помощь на месте, однако половине пострадавших потребовалась госпитализация, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

После того, как специалисты ликвидировали возгорание, стало ясно: центр больше не пригоден для жилья. По предварительным данным, огонь вспыхнул в подвале здания. Не исключено, что это был поджег. Ведется расследование инцидента.

В Бремене сгорел центр для размещения беженцев: пострадали около 37 человек

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