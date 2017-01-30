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В Бресте представили гравюры, посвященные 1000-летию города

30.01.2017 - 09:12

Новости Беларуси. Выставка гравюр к тысячелетию города открылась в Бресте. Над небольшой экспозицией трудились юные художники. Все они – участники Первого графического пленэра.

На суд публики представили два десятка лучших работ. Они в деталях рассказывают о многовековой истории города, важных событиях и известных личностях. Особое внимание художники-графики уделили периоду Великого княжества Литовского. Почти все гравюры выполнены в технике сухой иглы, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Светлана Вяль, директор детской школы изобразительных искусств:
Эстампная графика – это как раз в тему. Потому что любой печатный оттиск – это фактически любая иллюстрация к любой книге: познавательной, научной, детской, к литературным произведениям.

Нынешняя экспозиция – это своего рода итог работы за год. В 2019-м, к тысячелетию Бреста, художники-графики обещают грандиозную выставку.

В Бресте представили гравюры, посвященные 1000-летию города

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