В Бресте пустили автобус в белорусском стиле, а предприниматели учат мову

Новости Беларуси. В информационно-туристическом центре Бреста можно узнать о жилье, ресторанах с белорусскими блюдами, заказать такси и даже получить первую медицинскую помощь.

Экскурсии здесь предлагают на нескольких языках, рассказали в программе «Специальный репортаж».

Валентина Тюхай, индивидуальный предприниматель:

Также хотят видеть нашу символику белорусскую, слышать наш язык. Я, в частности, для себя решила, что надо заново изучать белорусский язык.

Потому что больше у меня школьное знание языка.

Теперь я понимаю, что, действительно, туристы хотят слышать именно наш родной.

Пожелания по белорусскому колориту в Бресте учли и переоборудовали автобус.

Белорус:

Переоборудован в национальном стиле. Отличие от стандартного автобуса – высокие стёкла, панорамная крыша, кондиционеры.

Обшивка сделана в национальном стиле из льна.

Александр Рогачук, председатель Брестского горисполкома:

Уже по этому году мы ставим задачу практически удвоить количество иностранных туристов по итогам года.

Потому что 500 тысяч туристов у нас, в среднем, посещает Брест.

Но, как правило, это – представители наших братских республик бывшего Советского Союза. Акцент надо сделать на то, чтобы и европейских туристов привезти сюда со своими деньгами, со своими инвестициями, чтобы он вложил в экономику нашего города.

Кстати, Брест уже вошёл в европейский ТОП лучших городов для отдыха с детьми, по версии одного из влиятельных журналов о путешествиях. Так что начало положено.