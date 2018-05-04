﻿ В Бресте туристов угостят шоколадной пуговицей фонарщика | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Специальный репортаж СТВ

В Бресте туристов угостят шоколадной пуговицей фонарщика

04.05.2018 - 16:24

Новости Беларуси. В Бресте главная «фишка» для туристов – вечером.

Вот уже 9 лет настоящий фонарщик на центральной улице города зажигает фонари в окружении десятков туристов.

Ранним утром – гасит, рассказали в программе «Специальный репортаж».

Виктор Кирисюк, фонарщик:
Надо залить керосин, фитиля подрезать – они чёрные. Специфика поменялась. Раньше работал с электричеством.

А сейчас приходится с керосином работать.

Загадочный фонарщик настолько полюбился туристам, что брестские ремесленники решили открыть «Уголок повелителя фонарей».

Здесь можно примерить форменный сюртук или фуражку.

Если верить легенде, на счастье надо оторвать, а лучше съесть пуговицу фонарщика.   

Жан Васько, председатель профсоюза ремесленников Брестской области: 
Мы не могли допустить, чтобы гости нашего города глотали металлические пуговицы фонарщика. Поэтому одна из брестских компаний сейчас разрабатывает шоколадные пуговицы фонарщика, которые можно будет смело проглотить.

«Дорогой туриста». Специальный репортаж

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

«Дорогой туриста». Специальный репортаж
В Бресте пустили автобус в белорусском стиле, а предприниматели учат мову
«Получить полную информацию о том, где и какие скидки»: в Бресте сделали «Карты гостя» и уже продали почти половину
«Некоторые дожидаются, когда я выхожу, и благодарят за красивую мелодию»: в Гродно трубач в полдень играет на пожарной каланче
В Гродно появится смотровая площадка на берегу Немана, а на Августовском канале – суда нового формата
Сувенирный паспорт туриста выпустили в Гродненской области
«Ведутся переговоры с авиакомпаниями по поводу открытия рейсов в гродненский аэропорт»
«Когда с делегациями приезжали, на себе ощутили острую нехватку гостиничных мест»: китайцы обновят отель в Гродно
Все новости по теме Туризм
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru