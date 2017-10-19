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В Брюсселе открывается саммит 28 стран-участниц Евросоюза

19.10.2017 - 09:58

Новости Бельгии. Решающий день для европейского сообщества. На повестке двухдневной встречи – множество вопросов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тревожат участников саммита среди прочих и тема безопасности в ЕС, особенно учитывая тот факт, что даже в самом здании Совета Евросоюза, где проходит встреча, только за последнюю неделю случились сразу два опасных инцидента – 13 и 18 октября. Из-за поломки вентиляционной системы возникло задымление. Опасными веществами в общей сложности отравились более 20 человек.

В Брюсселе открывается саммит 28 стран-участниц Евросоюза

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