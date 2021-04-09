«В целях социальной и исторической справедливости». Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту геноцида белорусов в годы ВОВ
Новости Беларуси. Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту геноцида населения в годы Великой Отечественной войны и после нее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В повестке и вопрос выдачи военных преступников для открытого суда в Беларуси. Будет составлен список всех умерших и ныне живущих преступников. Следственной группе предстоит большая работа с архивными документами и тысячами уголовных дел.
В ближайшее время проведут исследования по обнаружению массовых захоронений и установлению живых свидетелей геноцида. В 2020 году составили 88 административных материалов за неонацизм и его пропаганду. Это в 12 раз больше, чем за все предыдущие годы. Уголовное дело о геноциде позволит поднять весь пласт исторической правды и в дальнейшем пресечь на корню подобные попытки.
В Генпрокуратуру уже поступают обращения граждан, чьи родные стали жертвами нацистов, с просьбой расследовать факты убийств и зверского отношения.
Андрей Швед, генеральный прокурор Беларуси:
В целях социальной и исторической справедливости, устранения белых пятен истории, укрепления конституционного строя и национальной безопасности мною возбуждено уголовное дело по факту геноцида населения Беларуси.
Общественность недостаточно осведомлена о ряде фактов геноцида, совершенных националистическими бандформированиями сообщников фашистов. Это, в свою очередь, создает почву для их героизации и попыток разрушить ценности, на которых строится белорусская государственность.
Итоги расследования лягут в основу идеологической, учебно-воспитательной и информационной работы для того, чтобы через понимание истории сберечь преемственность между поколениями и память народа.
Как раз 9 апреля Министерство обороны России опубликовало архивные документы о массовых зверствах гитлеровцев в годы Второй мировой войны. В рамках проекта «Без срока давности» представлены доказательства, как нацисты массово уничтожали плененных в концлагерях, проявляя при этом чудовищные зверства.
«Мы можем справиться с любыми вызовами и препятствиями». Скоро на Эверест поднимут знамя Победы
Новости Беларуси. Самый высокий природный пьедестал для белорусских символов Победы. Государственный флаг нашей страны, красное знамя и землю с Кургана Славы поднимут на высочайшую точку планеты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сотни белорусов приехали на памятное место 7 апреля, чтобы отдать дань погибшим воинам и стать свидетелями исторического события, посвященного 80-летию начала Великой Отечественной войны. Здесь собрались представители профсоюзов, ветераны и студенческая молодежь, а также альпинисты, за плечами которых уже много покоренных вершин. В добрый путь проводили то, что дорого каждому белорусу. Эти символы Победы в ближайшее время будут доставлены на Эверест. Нашу страну в экспедиции представит Вадим Фролов – первый из наших соотечественников, покоривший пик Антарктиды.
Вадим Фролов, альпинист:
Курган Славы – это знаковое и священное место не только для всех белорусов, но для всех жителей большой необъятной родины – Советского Союза. Я как белорус хочу поднять наш флаг, знамя Победы, чтобы весь мир увидел, что мы, белорусы, сильная нация, что мы едины и что мы можем справиться с любыми вызовами, любыми препятствиями.
Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:
Здесь студенческая молодежь, трудящиеся, ветераны. И мы говорили о том, что нет ни одной семьи белорусов… Такая доля была белорусов в этой страшной войне, которая затронула каждую семью. И мы это должны помнить, должны помнить, сколько на алтарь Победы наши предки, наше старшее поколение положило жертв для того, чтобы мы сегодня жили – то, что мы сегодня видим, мирную страну и мирную нашу жизнь. Мы таким образом показываем всему миру, что именно мы, белорусы, говорим, что сегодня самая высокая ценность для всех людей – это мир, стабильность и спокойствие. И мы это говорим, потому что мы знаем, что это такое и знаем этому цену.
Восхождение с белорусскими символами Победы на Эверест будет длиться около 50 дней. Альпинисты получили благословение протоиерея Федора Повного. С нетерпением ждем захватывающие кадры развевающихся над Эверестом флагов.