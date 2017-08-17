В центре Барселоны фургон въехал в толпу людей: видео с места событий

Новости Испании. В центре Барселоны, в районе пешеходной улицы Рамбла микроавтобус совершил наезд на людей. Сейчас в сети появляются первые кадры с места ЧП.
Подробности о теракте в видеоинформации.
Новости Испании. В центре Барселоны, в районе пешеходной улицы Рамбла микроавтобус совершил наезд на людей. Сейчас в сети появляются первые кадры с места ЧП.
Подробности о теракте в видеоинформации.
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