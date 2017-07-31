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В честь 111-летия композитора Дмитрия Шостаковича костел в деревне Нарочь превратился в концертный зал

31.07.2017 - 10:38

Новости Беларуси. К 111-летию композитора Дмитрия Шостаковича. В деревне Нарочь местный костел на время превратился в концертный зал. Десятки меломанов собрались послушать сочинения самого авангардного симфониста ЧЧ века. В 2017 году участие в концерте принял и известный французский гобист Жером Гишар, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ольга Голубева:
Мы только второй день в Беларуси. Мы из Москвы. Узнали по объявлению в пансионате. Очень понравился концерт. Замечательный.

Тереса Майтак:
Яго творчасць мяне ўдахнаўляе. Я з вялікай асалодай слухаю яго творы. У прошлым годзе таксама прыязжала ў Шэметава на юбілейны канцэрт нашага земляка.

Это уже вторая подобная музыкальная встреча на белорусской земле. Именно здесь берет начало род Шостаковичей. Сделал это открытие Француз белорусского происхождения, известный европейский оперный певец Аркадий Володось. Он получил музыкальное образование в нашей стране и делает немало для белорусской культуры за рубежом.

Аркадий Володось, председатель французской ассоциации «Обмен: Франция – Беларусь»:
Я очень счастлив, что музыка Шостаковича звучит на родине предков. Для меня это самое главное, чтобы белорусы знали, что Шостакович в некоторой степени белорус.

В творческой копилке маэстро Шостаковича – 15 симфоний, музыка к опереттам и балетам, а также к многочисленным советским кинофильмам. Кстати, с одним из его произведений в свой первый полет отправлялся Юрий Гагарин.

В честь 111-летия композитора Дмитрия Шостаковича костел в деревне Нарочь превратился в концертный зал

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