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В честь завершения XIX съезда КПК в 2018 году китайских детей примут на оздоровление белорусские санатории

25.10.2017 - 18:05

Новости Беларуси. Президент Александр Лукашенко поздравил главу Китайской Народной Республики Си Цзиньпина с успешным завершением XIX съезда Компартии и переизбранием на пост Генерального секретаря этой организации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
В нашей стране с большим интересом восприняты Ваши идеи о вступлении «социализма с китайской спецификой в новую эпоху».

Уверен, что ваша модель развития, основанная на «верности первоначальной идее и стремлении вперед», найдет свое применение и в других странах.

Также глава Беларуси пожелал Си Цзиньпину успехов в руководстве самой крупной в мире партией.

А в честь завершения исторического XIX съезда КПК народу Китая будет преподнесен особый подарок – в 2018 году китайских детей примут на оздоровление белорусские санатории.

В честь завершения XIX съезда КПК в 2018 году китайских детей примут на оздоровление белорусские санатории

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