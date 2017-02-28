новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » СТВ-спорт

В четвертом матче четвертьфинала плей-офф КХЛ «Динамо» в Минске одолело «Локомотив»

28.02.2017 - 09:15

Новости Беларуси. «Динамо» и «Локомотив» вечером понедельника провели четвертую игру четвертьфинальной серии Запада, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Хоккейный матч

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Во втором матче четвертьфинала Экстралиги «Юность» в Минске разгромила молодежную сборную Беларуси
Во втором матче четвертьфинала Экстралиги «Юность» в Минске разгромила молодежную сборную Беларуси
«Зубров» переехало «паровозом»: детали хоккейного матча «Динамо» – «Локомотив» 23 февраля
«Зубров» переехало «паровозом»: детали хоккейного матча «Динамо» – «Локомотив» 23 февраля
Хоккейный матч
ХК «Динамо-Минск» в первом матче плей-офф Западной конференции уступил в Ярославе «Локомотиву»
Хоккейный матч
Чемпионат Беларуси по хоккею: «Юность-Минск» досрочно стала победителем
Хоккейный матч
В предпоследнем матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо-Минск» по буллитам обыграло «Нефтехимик»
Хоккейный матч
ХК «Динамо-Минск» в родных стенах отгрузил тольяттинской «Ладе» восемь шайб и победил со счетом 8:3
Курсы повышения квалификации для тренеров и юных хоккеистов проходят в Минске
Курсы повышения квалификации для тренеров и юных хоккеистов проходят в Минске
«Золотая шайба»: команда «Грифоны» победила в минском городском финале турнира в младшей группе
«Золотая шайба»: команда «Грифоны» победила в минском городском финале турнира в младшей группе
Все новости по теме Хоккей Беларуси
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru