В День Независимости в Минске родились 68 детей

Новости Беларуси. Рожденные в День Независимости малыши вместе с мамами принимают поздравления во всех регионах страны. Под марш парада и залпы салюта только в Минске на свет появилось 68 маленьких белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

5 июля в гости к тем, для кого государственный праздник стал еще и датой в семейном календаре, заглянули почетные гости.

Мамам вручили подарки: конверты для новорожденных, наборы детской косметики и книги.

Юлия Колесникова:

Очень долгожданный ребенок у нас. Здорово, что будет каждый День рождения выходной обязательно.

Каждый вечер будет салют в этот день, можно будет сказать, что и в честь нашей дочки.

Александр Шатько, заместитель председателя РОО «Белая Русь»:

Поддержка в государстве оказывается всесторонняя. В общем-то, честь и почет этим мамам, и кто первого ребенка родил, и кто родит и второго, и потом третьего. Это и субсидии государственные, это и помощь государственная.

Сейчас вырастает величина дотации.

Традиция поздравлять семьи, где пополнение выпало на 3 июля, зародилась еще в 2009 году. За это время подарки получили более 2500 мам и малышей.