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В доме смертника, совершившего теракт в Манчестере, обнаружен цех по производству взрывчатки

25.05.2017 - 10:26

Новости Великобритании. Главной международной новостью по прежнему остается теракт в Манчестере. 25 мая стало известно, что в доме смертника, совершившего атаку, обнаружен цех по производству взрывчатки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По всему городу продолжаются тщательные проверки и задержания. На данный момент в полицейских участках находятся не менее восьми подозреваемых по делу о теракте.

Атака в Великобритании была совершена вечером 22 мая. Смертник взорвал самодельную бомбу после окончания концерта американской певицы. По последним данным, погибли 22 человека, в том числе 12 детей, 64 человека остаются в больницах, из них 20 – в критическом состоянии.

В доме смертника, совершившего теракт в Манчестере, обнаружен цех по производству взрывчатки

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