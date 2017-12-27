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В Доминикане 12 человек погибли из-за отравления поддельным алкоголем

27.12.2017 - 12:49

Новости Доминиканы. Не менее 12 человек погибли от употребления поддельного алкоголя в Доминиканской Республике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Еще несколько десятков человек госпитализированы с тяжелым отравлением.

Инцидент произошел в одной из провинций на западе страны. Результаты экспертизы показали: в продукции содержалось огромное количество метанола, что и привело к гибели людей.

В связи с ситуацией министерство здравоохранения страны объявило эпидемиологическую опасность. Сотрудники специальной комиссии пытаются установить местонахождение оставшейся партии опасного спиртного.

В Доминикане 12 человек погибли из-за отравления поддельным алкоголем

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