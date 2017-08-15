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В ДТП под Калугой погиб 37-летний белорус

15.08.2017 - 14:45

Новости Беларуси. В ДТП под Калугой погиб 37-летний белорус, житель Калинковичей. Пострадали еще 9 наших сограждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Трагедия произошла ночью 15 августа. Недалеко от райцентра Малоярославец, по предварительным данным, водитель микроавтобуса выехал на полосу встречного движения, затем – в кювет, что привело к касательному столкновению другого автомобиля с пассажирским автобусом.

Два транспортных средства зарегистрированы в Беларуси, всего же в них находились 37 граждан нашей страны. По предварительной информации, все пострадавшие – из Гомельской области, за исключением одного жителя Гродненского региона.

Вячеслав Земцов, первый секретарь консульского отдела Посольства Республики Беларусь в Российской Федерации:
Пострадавшие в тяжелом состоянии. В настоящее время находятся в Малоярославецкой районной больнице – два человека. Остальные были переведены в Калужскую областную больницу – это еще 7 человек. Проведена работа по доведению информации до родственников пострадавших. Консульский отдел находится в постоянной связи с силовыми структурами Калужской области, МЧС, УВД, ГИБДД для выяснения более подробно обстоятельств случившегося.

Данные по остальным пассажирам уточняются.

В ДТП под Калугой погиб 37-летний белорус
37-летний белорус погиб в ДТП под Калугой
Фото. 37-летний белорус погиб в ДТП под Калугой
37-летний белорус погиб в ДТП под Калугой
Фото. 37-летний белорус погиб в ДТП под Калугой

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