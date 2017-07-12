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В Дятлово из окна выпал мальчик: ребенок испугался компьютерной игры, открыл окно и шагнул вниз

12.07.2017 - 22:10

Новости Беларуси. Ребенок выпал из окна квартиры, расположенной на третьем этаже дома в Дятлово (Гродненская область).

Шестилетний мальчик вместе с родителями находился в гостях. В какой-то момент взрослые решили выйти на улицу. От предложения подышать свежим воздухом ребенок отказался, предпочел провести время за компьютером. Прибывшие на место происшествия следователи установили, что «оставшись дома один,

он играл в агрессивную виртуальную игру,

вызывающую чувство страха и предполагающую выполнение команд главного героя».

Сергей Шершеневич, официальный представитель управления Следственного комитета по Гродненской области: 
Осмотрев место происшествия и компьютер мальчика, следователи установили, что оставшись дома один, он играл в агрессивную виртуальную игру, вызывающую чувство страха и предполагающую выполнение команд главного героя. Будучи напуганным, попытался выйти из квартиры, но не сумел открыть замок, заблокировав его. После этого направился к окну и выпал через самостоятельно открытую форточку.

Ребенок, к счастью, ничего не сломал. Сейчас он находится под наблюдением медиков.

Правоохранители в очередной раз советуют родителям: во избежание трагедий подберите логические, развивающие, обучающие игрушки и лимитируйте время компьютерных игр.

Психология родительской беспечности: почему растет детская смертность из-за несчастных случаев, разбирались в программе «Неделя» на СТВ – подробнее здесь.

В Дятлово из окна выпал мальчик

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Источник: sk.gov.by
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