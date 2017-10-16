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В Египте неизвестные ограбили банк: в перестрелке погибли не менее 6 человек

16.10.2017 - 17:38

Новости Египта. Не менее 6 человек погибли в результате перестрелки в городе Эль-Ариш на севере Синайского полуострова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Неизвестные подъехали к отделению банка на мотоциклах. Часть из них проникла внутрь здания, другие открыли огонь по находящемуся поблизости полицейскому участку.

Жертвами стали как правоохранители, так и случайные прохожие. После ограбления злоумышленники скрылись с добычей. С места ЧП были госпитализированы 17 пострадавших. Центр города перекрыт, все школы и учреждения прекратили работу. Ведётся поиск правонарушителей.

В Египте неизвестные ограбили банк: в перестрелке погибли не менее 6 человек

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