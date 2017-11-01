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В Эквадоре отравление поддельным алкоголем: погибли более 10 человек, около 60 пострадали

01.11.2017 - 12:17

Новости Эквадора. Массовое отравление поддельным алкоголем привело к гибели десятков человек в Эквадоре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По последним данным, уже погибли 12 человек и более 60 пострадавших обратились за медицинской помощью.

Сейчас медики вместе с другими службами проводят проверку, чтобы изъять некачественную продукцию и не допустить дальнейшей гибели людей.

В 2011 году в стране произошел похожий случай.

Тогда от отравления метанолом скончались 25 человек (подробнее здесь).

В Эквадоре отравление поддельным алкоголем: погибли более 10 человек, около 60 пострадали

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