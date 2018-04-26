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«В этот день было очень жарко». Воспоминания уроженки города Хойники о трагедии на ЧАЭС

26.04.2018 - 12:09

26 апреля 1986 года навсегда разделила жизнь миллионов россиян, украинцев и белорусов на до и после. Среди тысяч человек, вынужденных покинуть в 1986 году свою родину, была и наша сегодняшняя гостья. Она принесла сборник детских стихов о Чернобыльской трагедии. Эти стихи писали мальчишки и девчонки, пережившие трагедию 1986 года.  

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – уроженка города Хойники – Ирина Конопелько.

Как вы узнали о трагедии на Чернобыльской АЭС? Какой был в тот момент ход действий?

Ирина Конопелько, уроженка города Хойники: 
Я помню, что в этот день было очень жарко, была отличная погода, особенно у нас там, на юге, я загорала. У меня работа была напротив, обеденный перерыв был два часа, поэтому было время посидеть на скамейке, поговорить. И подошла ко мне моя соседка с первого этажа и говорит: «Ира, вот живем, живем и ничего не знаем, а в Чернобыле взорвалась атомная». Ну, взорвалась и взорвалась. Мне было 20 лет, через минут сорок-час я уже пошла домой. У папы была Большая советская энциклопедия, все-таки решила туда заглянуть и посмотреть, что такое атомная, что такое авария. Тем более, что в этот день уже начали очень много летать вертолетов. Как-то так было непривычно. Когда я прочитала, я все равно ничего не поняла в Большой советской энциклопедии.

Второй день был такой же. Ничего никто не знал. Все было как всегда: люди на огородах занимались своими делами. А на второй день уже пошел такой слух через одного, через двух, что нужно пить йод. Поэтому я пошла после работы в аптеку, я это очень хорошо помню. Купила йод, по сколько пить и как, никто не знал. Но я помню, что вот это жуткое какое-то состояние, потому что я прочитала в энциклопедии, что есть какие-то альфа-, бета-, гамма-излучение, что что-то проходит через стены, что-то не проходит через листик бумаги. Я еще помню, что так быстрее и быстрее шла, чтобы быстро дойти домой и спрятаться, потому что немножко было как-то не по себе. 

Что вам говорили, когда сообщили о трагедии на Чернобыльской АЭС?

Ирина Конопелько: 
Знаете что, ничего не говорили. В первых днях мая только звучала эвакуация, что нужно эвакуироваться. Ничего четкого никто не знал, потому что это было впервые. Это впервые было и для руководства, и для врачей. 

Были люди, которые сами, не дожидаясь сверху отмашки, уезжали?

Ирина Конопелько:
Их практически не было, потому что никто ничего не понимал. 

Что из себя представлял телемарафон «Чернобыль» в 1990 году, в котором участвовала Ирина Конопелько? Как появился сборник стихов «Чернобыль глазами хойникских детей»? 

Подробности – в видеоматериале.

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