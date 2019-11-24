В финале детского «Евровидения-2019» в Польше выступят конкурсанты из 19 стран
Новости Беларуси. 24 ноября состоится финал Детского Евровидения. Конкурс в польской Гливице проходит под девизом «Поделись радостью», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Обязательно это сделает и представительница Беларуси. Лиза Мисникова исполнит композицию «Пепельный» и выйдет на сцену под седьмым номером. Всего в песенном форуме принимают участие 19 стран.
Откроет выступления конкурсантов представитель Австралии, завершит участник из Сербии. Начало шоу в 18:00.
Беларусь на детском «Евровидении». Вспоминаем результаты и смотрим, как изменились участники песенного форума
Вики Габор из Польши выиграла детское «Евровидение-2019». Выступление победительницы
Новости мира. 24 ноября в польском городе Гливице состоялся финал детского «Евровидения». Его победительницей стала Вики Габор (278 баллов), а представительница Беларуси Елизавета Мисникова оказалась на 11 строчке (92 балла).
«Рианна – мой самый главный кумир. Я хочу стать даже лучше, чем она». Всё о победительнице отбора на детское «Евровидение-2019»
Фото: Thomas Hanses
Второе и третье места заняли Казахстан и Испания соответственно. Всего в конкурсе приняли участие 19 исполнителей. Его слоганом были выбраны слова «Поделись радостью!»
Фото: Thomas Hanses
Поклонники детского «Евровидения» наверняка узнали победительницу прошлогоднего конкурса, который прошёл в Минске. На этот раз Роксана Венгель выступила в качестве ведущей песенного форума.
Фотофакт: как изменились белорусские участники детского «Евровидения» прошлых лет
Фото: Thomas Hanses
Беларусь начала участвовать в детском «Евровидении» в 2003 году, сейчас это уже 17 попытка выиграть конкурс. К слову, две их них увенчались успехом. В 2005 году победа осталась за Ксенией Ситник, которая исполнила песню «Мы вместе». В 2007 году композицию «С друзьями» Алексея Жигалковича пела вся Европа.
Фото: Thomas Hanses
Фото: Thomas Hanses
Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Junior Eurovision Song Contest
Кстати, недавно мы рассказывали о том, как Ксения Ситник посетила Музей государственности и посмотрела на свой евровизийный костюм.
И вот её реакция (здесь подробнее).