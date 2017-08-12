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В финале «Танкового биатлона» белорусы заняли 4 место

12.08.2017 - 21:11

Новости Беларуси. Армейские международные игры завершились 12 августа «Танковым биатлоном», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Финальный заезд состоялся на подмосковном полигоне Алабино.

За звание лучших боролись команды из Беларуси, России, Казахстана и Китая. По итогам этого конкурсного состязания наши танкисты заняли четвертое место. Золото у россиян, серебро досталось военным из Казахстана, бронза у китайских танкистов.

В Беларусь уже вернулись серебряные призеры конкурса «Верный друг», который проходил в рамках «Арми-2017» в подмосковном Дмитрове.

На соревнованиях белорусские кинологи составили конкуренцию пяти командам. Причем на одном их самых сложных этапов – «Дог-биатлоне» – наши специалисты стали первыми. По итогам всех конкурсов сборная Беларуси заняла второе место, пропустив вперед только хозяев.

Андрей Бордуков, начальник кинологического центра Вооруженных Сил Республики Беларусь:
Если сравнивать с прошлым годом, мы значительно улучшили свои результаты как в стрельбе, физической подготовке, так и в специальных дисциплинах со служебными собаками. Заканчивая выступление, эстафету, наша команда произвела просто фурор: отрыв от второго места у нас составил 2,5 минуты, мы обогнали российскую команду.

И на 4 минуты – команду из Республики Казахстан.

В 2017 году участие в Армейских играх приняли команды 28 стран. Это лучшие из лучших, те, кто по праву считается элитой вооруженных сил. Игры проходили на территории пяти стран, в том числе и в Беларуси.

В финале «Танкового биатлона» белорусы заняли 4 место

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