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В финале турнира в Брисбене Александра Саснович сыграет с украинкой Элиной Свитолиной

05.01.2018 - 20:55

Новости Беларуси. Александра Саснович феерично начинает новый теннисный сезон. На престижном турнире WTA в австралийском Брисбене белоруска сумела пробиться в финал, что пока является наивысшим личным достижением в её карьере.

Сегодня утром по минскому времени Саснович расправилась в полуфинале с представительницей Латвии Анастасией Севастовой. Соперница располагается в топовой двадцатке мирового рейтинга, в то время как Александра только 88-я. Но это не помешало ей оформить победу в двух партиях – 7:6, 6:4. Матч продолжался полтора часа.

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В решающей схватке на корте Брисбена Александра Саснович встретится с украинкой Элиной Свитолиной.

Призовой фонд турнира – 894 тысячи долларов.

Александра Саснович. Источник фото: instagram.com/belarustennis/

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